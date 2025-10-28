Un voraz incendio en un galpón obligó a evacuar una escuela primaria

El incidente se desató en un depósito situado sobre la calle La Rioja, entre Avenida Brasil y Garro, lo que derivó en un corte total del tránsito en esa zona.

28 de Octubre de 2025 14:41hs

Un voraz incendio ocurrido en un galpón del barrio porteño de Parque Patricios generó una densa columna de humo que llevó a la evacuación completa de los edificios circundantes, incluyendo una escuela primaria ubicada junto al lugar afectado. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas pese a la magnitud del siniestro.

El incidente se desató en un depósito situado sobre la calle La Rioja, entre Avenida Brasil y Garro, lo que derivó en un corte total del tránsito en esa zona. En el operativo de emergencia participaron al menos tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad, acompañadas por seis ambulancias del SAME, personal de Defensa Civil y efectivos policiales. Unidades de oxigenación y atención inmediata también fueron dispuestas en el área para garantizar la seguridad de los damnificados.

Según trascendió, el galpón incendiado sería utilizado como depósito de aires acondicionados, según las imágenes captadas por medios presentes en el sitio. Sin embargo, un periodista residente en las proximidades informó que anteriormente allí operaba un taller destinado al mantenimiento de embarcaciones náuticas. Las causas que provocaron el incendio aún están bajo investigación.

En relación con la escuela afectada, se trata de la Primaria N°2 del Distrito Escolar 6, José María Gutiérrez. Sus estudiantes fueron evacuados rápidamente y se encuentran fuera de peligro, al igual que los vecinos desalojados. Imágenes difundidas en redes sociales captaron la imponente columna de humo que se extendía varios metros por encima de los edificios, reflejando la magnitud del hecho.