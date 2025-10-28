Once muertos al caer una avioneta en Kenia

Entre las víctimas se encontraban ocho turistas de nacionalidad húngara, dos alemanes y un piloto keniata. Se dirigían a la mítica Reserva Nacional Masái Mara.

28 de Octubre de 2025 18:15hs

Once personas perdieron la vida este martes por la mañana en un trágico accidente aéreo en la provincia de Kwale, ubicada en la región costera de Kenia. Una avioneta, que había despegado a las 8:25 horas locales desde el aeropuerto de Diani con destino a la Reserva Nacional Masái Mara, se estrelló pocos minutos después del despegue. Según las autoridades locales, entre las víctimas se encontraban ocho turistas de nacionalidad húngara, dos alemanes y un piloto keniata.

El Ministerio de Caminos y Transporte de Kenia informó que a las 8:35, la aeronave perdió contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Mombasa. Posteriormente, los restos del avión fueron localizados en una zona montañosa del distrito de Tsimba Golini, dentro del subcondado de Matuga, gracias al inmediato despliegue de equipos de respuesta de emergencias conformados por distintas agencias. La empresa Mombasa Air Safari, encargada del vuelo, confirmó a través de un comunicado que todos los ocupantes fallecieron debido al impacto y al incendio posterior.

La compañía aérea expresó su profundo pesar por lo sucedido y declaró que han activado un servicio de asistencia para apoyar y brindar consuelo a los familiares de las víctimas. Asimismo, señalaron que están colaborando con las autoridades pertinentes para esclarecer las causas del accidente. Desde sus redes oficiales, también manifestaron sus condolencias a todas las personas afectadas por este lamentable incidente.

Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, junto con la Cruz Roja y representantes internacionales de Hungría, Alemania y el fabricante de la aeronave, han iniciado una investigación sobre el siniestro. Las labores de rescate en el lugar incluyeron la recuperación de los cuerpos y la recopilación de evidencias clave para determinar qué provocó esta tragedia que ha conmocionado a la región.