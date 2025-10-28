Martín Biscaisaque : “Hay reformas necesarias para retomar la senda del crecimiento"

El titular de la Asociación Argentina del Trigo consideró, además, que "la nueva composición del Congreso va a cambiar el escenario político"

El titular de la Asociación Argentina del Trigo (Argentrigo), Martín Biscaisaque, consideró, además, que "la nueva composición del Congreso va a cambiar el escenario político". Agregó que "hay reformas necesarias y urgentes para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo”.

Biscaisaque se refirió a la situación del agro puntualizando "necesitamos que se reduzca la incertidumbre, se mejore la competitividad y podamos construir y mejorar todas las cadenas de valor”.

En cuanto a la evolución de la cosecha de trigo de la campaña agrícola 2025/26, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, estimó una producción final de 22 MTn, ya que, pese a las lluvias registradas sobre el norte del país a fines de la semana pasada, las altas temperaturas que imperan sobre ese sector dieron lugar a un acelerado progreso en la cosecha de trigo que alcanzó el 5,3 % del área apta. Los resultados obtenidos en estas zonas “primicia” resultan más que alentadores. Mientras que en el NOA los rendimientos se ubican entre los 8 y los 15 qq/Ha, superando el promedio de 8,2 qq/Ha de los últimos 5 años, en el NEA, los resultados preliminares hasta el momento se ubican en 27,3 qq/Ha en promedio, superando en casi 6 qq/Ha al anterior máximo histórico de 2019/20 (21,4 qq/Ha) y casi duplicando el promedio de rinde de los últimos 10 años.

El informe de la Bolsa de Cereales porteña agrega que los resultados dan cuenta de las muy buenas condiciones que acompañaron el desarrollo del cereal, particularmente en el margen este.

En cuanto a la superficie en pie, la fenología continúa manifestando importantes adelantos respecto al promedio de los últimos 5 años, manteniendo una condición de cultivo Buena a Excelente en el 88 % del área. No obstante, aunque las expectativas de rendimiento se posicionan en valores superadores a las estimaciones iniciales, alerta de heladas para la semana entrante podrían impactar negativamente en el desarrollo y llenado de las espigas en zonas clave.