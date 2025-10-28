Juan Martín Salas: “una apertura al diálogo sincero puede impulsar fuerte la agenda de reformas”

El titular de ASAGIR, consideró que "el Congreso que se conformará a partir del 10/12 el dará más gobernabilidad" a la gestión de Mieli

El titular de ASAGIR, Juan Martín Salas, consideró que "el Congreso que se conformará a partir del 10/12 el dará más gobernabilidad" a la gestión de Mieli, y agregó que si desde la Casa Rosada muestran disposición al "diálogo sincero, se podría impulsar fuerte una agenda de reformas".

En tanto, la evolución de siembra de girasol de la campaña agrícola 2025/26 cobra impulso nuevamente con la generalización de la implantación sobre el sur del área agrícola. En la última semana marcó un progreso de 10,9 p.p. y cubre el 51,2 % de las 2,7 MHa proyectadas, según el relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Sin embargo, nuevas lluvias sobre el sur del área agrícola frenaron el avance de las sembradoras sobre el Sudeste de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, donde se registran demoras respecto al promedio de los últimos 5 años de 21 y 19 p.p., respectivamente.

En cuanto al área en pie, el 78,4 % crece bajo condición hídrica Adecuada/Óptima, y el 99,1 % mantiene una condición de cultivo Normal a Excelente. No obstante, serán necesarios nuevos aportes de lluvias en el corto plazo sobre el centro y norte del área agrícola para acompañar el buen establecimiento logrado hasta el momento, y la entrada a etapas críticas de elevada demanda hídrica y altas temperaturas.