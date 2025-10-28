Jamaica: al menos doscientos cuarenta mil hogares sin luz por el huracán Melissa

La tormenta, acompañada de olas de hasta cuatro metros y medio y vientos de hasta 330 km/h, ha causado la muerte de tres personas en ese país, mientras que el saldo total de víctimas asciende a siete en el Caribe.
El huracán Melissa, de categoría 5 y con vientos sostenidos de 330 km/h, está generando estragos en el Caribe, impactando especialmente a Jamaica, donde 240.000 hogares ya quedaron sin electricidad. La tormenta, acompañada de olas de hasta cuatro metros y medio, ha causado la muerte de tres personas en ese país, mientras que el saldo total de víctimas asciende a siete en la región. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el fenómeno tocará tierra en las próximas horas con ráfagas aún devastadoras de 295 km/h.

Ante esta situación crítica, las autoridades han insistido en la urgencia de buscar refugio para evitar tragedias mayores. "Este es un evento extremadamente peligroso y con riesgo de vida", advirtió el NHC en un reciente comunicado. Además, alertaron sobre daños masivos a la infraestructura, inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y posibles fallas estructurales totales en áreas cercanas al ojo del ciclón. En especial, las costas del sur de Jamaica enfrentan marejadas ciclónicas potencialmente fatales y olas destructivas, incrementando el peligro para quienes no han evacuado.

El impacto de Melissa también se extiende a Haití y República Dominicana, donde se prevén crecidas y deslizamientos de tierra con efectos devastadores en sus zonas más vulnerables. Se espera que los estragos persistan al menos hasta mediados de la semana, dejando comunidades aisladas y severos daños materiales. Por su parte, en el este de Cuba, ya comienzan las lluvias intensas, las inundaciones repentinas y los desprendimientos de terreno, mientras los habitantes han sido instados a completar los preparativos de emergencia lo antes posible.

Finalmente, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos enfrentan una alerta extrema para el miércoles, con pronósticos de condiciones huracanadas, marejadas ciclónicas mortales y lluvias torrenciales. Melissa se posiciona así como el huracán más potente en llegar a Jamaica, superando al Gilbert de 1988, y es el primer fenómeno atlántico categoría 5 desde el paso del devastador Dorian por las Bahamas en 2019. Las autoridades locales continúan insistiendo en la importancia de seguir las indicaciones oficiales para salvaguardar vidas.

 

 

