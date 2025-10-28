Encontraron el cuerpo del joven desaparecido el sábado a la salida de un boliche

Nicolás Duarte (18) fue encontrado este martes en el arroyo Aguirre, ubicado cerca del boliche Egipto Baires Sur, en Ezeiza. Se temía que hubiese caído en el curso de agua durante el temporal que se desató en esas horas.

El cuerpo de Nicolás Duarte, un joven de 18 años desaparecido desde la madrugada del sábado, fue encontrado este martes en el arroyo Aguirre, ubicado cerca del boliche Egipto Baires Sur en Ezeiza. El hallazgo tuvo lugar tras varios días de intensa búsqueda, luego de que la familia del joven sospechara que podría haber caído en el curso de agua durante el temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las tareas de rastreo se centraron en las inmediaciones del arroyo, con la participación de unos 90 efectivos que incluyeron buzos tácticos, perros rastreadores y equipos especializados del SIFJ. El operativo se intensificó tras analizar las imágenes de cámaras de seguridad, que mostraron a Duarte saliendo del boliche alrededor de las 4 de la madrugada y avanzando solo por la colectora de la ruta provincial 205. Momentos después, fue captado en varios puntos de Ezeiza, aparentemente desorientado, hasta que se perdió todo registro cerca de un puente sin barandas.

El testimonio clave de un conductor de un camión recolector facilitó los esfuerzos de localización. Según declaró, avistó al joven cerca de las 8 de la mañana con un corte en el labio, pero sin mostrar intención de pedir ayuda. Ante esta información, y considerando que el celular del adolescente dejó de emitir señal en las cercanías del boliche, la Fiscalía Descentralizada Nº1 ordenó intensificar la búsqueda en el arroyo y zonas vecinas, especialmente tras notar la disminución en el nivel del agua.

Los trabajos finalmente dieron sus frutos cuando el cuerpo sin vida de Duarte fue hallado en el cauce. Su desaparición coincidió con las horas iniciales del violento temporal que afectó a gran parte de la región, lo que complicó las tareas de rastreo en los primeros días.