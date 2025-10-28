El ex de Lowrdez seguirá detenido por riesgo de fuga, amenazas y posibles interferencias en la investigación

Cabe destacar que García Gómez negó en dos oportunidades que Fernández estuviera en su domicilio, cuando finalmente fue hallada allí tras un allanamiento.

28 de Octubre de 2025 15:43hs

Leandro Esteban García Gómez, de 46 años, seguirá en prisión tras el rechazo de la Justicia a su pedido de excarcelación. El hombre, ex pareja de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, enfrenta acusaciones por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y uso de narcóticos. Entre los argumentos del juez Diego Javier Slupski para mantenerlo detenido se incluyó el riesgo de fuga, fundamentado en sus antecedentes penales por amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de armas, así como la probabilidad de que interfiera en la investigación. Cabe destacar que García Gómez negó en dos oportunidades que Fernández estuviera en su domicilio, cuando finalmente fue hallada allí tras un allanamiento.

La resolución judicial fue emitida apenas tres días después de que el imputado declarara ante el magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13. En su indagatoria, García Gómez decidió no responder preguntas tras ofrecer su versión de los hechos. Slupski subrayó también el probable riesgo de presiones sobre la víctima y su entorno cercano, ya que el acusado conocía los detalles de las rutinas, domicilio y contactos personales de quien había sido su pareja.

El descubrimiento de Fernández ocurrió el pasado jueves 23, en una operación policial que encontró a la cantante dentro de una habitación del departamento, mientras que el imputado se ocultaba en un placar e intentaba escapar por una ventana hacia un pulmón del edificio. Previamente, las autoridades ya habían ingresado al lugar con autorización del acusado, pero sin acceso completo a la propiedad; se sospecha que Lourdes estaba escondida en una terraza o habitación durante ese primer operativo.

La situación salió a la luz gracias a la denuncia presentada por Mabel López Arias, madre de Lourdes, quien alertó sobre un contexto de violencia de género e insistió en accionar judicialmente tras varios días sin contacto con su hija. Según informes, Lourdes consumió cocaína y alcohol antes del allanamiento, aunque los análisis descartaron alcoholemia. Pese a no presentar lesiones físicas visibles, la artista sufrió dolor de garganta por el cual se le prescribieron antibióticos. Actualmente, se encuentra acompañada por una amiga mientras espera estudios complementarios.

