Bajó el Riesgo país y suben ADRs, pero también escalan todos los dólares

El Riesgo país cayó a 652 puntos básicos. El dólar blue se vendió a $ 1.470, y el oficial llegó a $ 1.495.

28 de Octubre de 2025 15:21hs

En la segunda jornada tras las elecciones legislativas que resultaron favorables para el Gobierno, el mercado financiero muestra comportamientos dispares. Mientras que el dólar oficial continúa al alza, impulsado por ajustes en el frente cambiario, la Bolsa registra un repunte significativo, en sintonía con avances destacados de los ADRs en Wall Street. A pesar de este optimismo bursátil, el índice de riesgo país mantiene su relevancia, aunque lejos de niveles que permitan una plena reactivación económica.

En cuanto a la evolución de los dólares, el blue cotiza a $1450 para la compra y $1470 para la venta (+0,35%). El oficial se posiciona en $1445 y $1495, registrando un incremento del 2,48%. Por su parte, el dólar MEP opera a $1473 para la compra y $1476 para la venta (+2,57%), mientras que el contado con liquidación se encuentra en $1483,90 y $1484,70 (+1,97%). En el segmento minorista, el dólar tarjeta registra un valor de $1943,50 (+2,4%), mientras que el cripto (USDT) se mueve entre los $1473,32 para la compra y $1488,89 para la venta (+0,84%). Rumores de que Estados Unidos ya no intervendría en el mercado cambiario argentino circularon ampliamente este martes por la City porteña.

El riesgo país cayó más de 400 puntos y se ubicó en 652, alcanzando su menor cifra desde junio. Sin embargo, los analistas advierten que esta mejora no es suficiente para garantizar un regreso sólido de Argentina al mercado de deuda internacional; es necesario que el indicador descienda por debajo de las 500 unidades. Mientras tanto, los títulos públicos en dólares mostraron avances promedio del 1%, después de haber registrado incrementos de hasta un 25% en la jornada previa, lo que llevó al riesgo país a 708 puntos básicos.

En el ámbito bursátil, el S&P Merval continúa con una tendencia positiva, cerrando con una suba del 4,4% en pesos hasta los 2.641.142,68 puntos y un avance del 2,9% en dólares a 1782,21 puntos. Entre las acciones más destacadas figuran las de Sociedad Comercial del Plata (+13,8%), Metrogas (+7,6%) y Central Puerto (+7,2%). No obstante, pese al notable crecimiento del lunes, el índice aún presenta una caída superior al 18% en comparación a su cierre de 2024 y más del 27% respecto a su último máximo histórico. Esto refleja que todavía existe un amplio margen para continuar recuperando terreno y superar sus niveles previos.