Al menos 60 muertos y 80 detenidos por megaoperativo antinarco en Rio do Janeiro

La acción policial, dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV), estuvo marcada por intensos enfrentamientos con narcotraficantes, que respondieron con disparos, bombardearon a la policía con drones y levantaron barricadas en llamas.

28 de Octubre de 2025 16:24hs

Un operativo masivo llevado a cabo este martes en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la Zona Norte de Rio do Janeiro, dejó un saldo de al menos 60 personas muertas y más de 80 arrestos. La acción policial, dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV), estuvo marcada por intensos enfrentamientos con narcotraficantes que respondieron con disparos y levantaron barricadas en llamas. Imágenes grabadas muestran alrededor de 200 tiros disparados en cuestión de un minuto, mientras columnas de humo se elevaban desde las zonas afectadas.

La Operación Contención es un programa estatal destinado a combatir la expansión del narcotráfico en Río de Janeiro. El enfrentamiento dejó un saldo trágico, incluyendo la muerte de dos policías civiles: Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, alias Máskara, jefe de investigación con tan solo unos días en el cargo, y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años. Otras 18 víctimas mortales fueron identificadas por el gobierno estatal como miembros del grupo criminal que participaron activamente en los tiroteos.

Los narcotraficantes endurecieron su resistencia utilizando explosivos arrojados desde drones, una táctica que recordó algunas escenas de conflictos armados. Por otro lado, grabaciones capturaron imágenes alarmantes donde el fuego y el humo se propagaban por las favelas, ofreciendo una visión devastadora del impacto del combate en estas comunidades. La Policía Civil señaló que algunos delincuentes intentaron escapar en fila india por zonas altas, lo que evocó episodios similares ocurridos en 2010 durante la ocupación del complejo Alemão.

Entre los principales detenidos están Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, identificado como líder regional del Comando Vermelho, y Nicolas Fernandes Soares, quien manejaba las finanzas del líder del grupo Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso. A pesar de la magnitud del operativo, el gobierno federal no participó en su ejecución, según confirmó el secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, quien subrayó que la estrategia fue planificada íntegramente por las autoridades estatales.