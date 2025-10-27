Un escándalo de apuestas involucra a cientos de árbitros del fútbol turco

Se detectaron más de 10.000 apuestas realizadas por estos árbitros; 42 de ellos habrían ejecutado más de 1.000 movimientos cada uno, mientras que un caso superó las 18.000 transacciones en estas plataformas.

27 de Octubre de 2025 15:24hs

El fútbol turco enfrenta una crisis sin precedentes tras la revelación de un escándalo de apuestas que involucra a numerosos árbitros en diversas divisiones del país. Según informó el presidente de la Federación de Fútbol de Turquía (TFF), ?brahim Hac?osmano?lu, un total de 371 jueces poseen cuentas en plataformas de apuestas, de los cuales 152 habrían participado activamente apostando en distintos encuentros. Este caso, que incluye a árbitros de renombre, ya ha generado preocupación en organismos internacionales y pone al fútbol local bajo escrutinio global.

En una conferencia de prensa, el titular de la TFF expuso cifras alarmantes. Entre los implicados, se encuentran siete árbitros principales y 15 asistentes de la Primera División, además de 36 colegiados y 94 asistentes en ligas inferiores. La investigación inicial ha revelado más de 10.000 apuestas realizadas por estos árbitros; 42 de ellos habrían ejecutado más de 1.000 movimientos cada uno, mientras que un caso superó las 18.000 transacciones en estas plataformas. Las dimensiones del escándalo no solo impactan a nivel local, sino que abren interrogantes sobre posibles repercusiones internacionales.

Para enfrentar el problema, la TFF junto al gobierno nacional derivaron los casos al Comité Disciplinario del Fútbol Profesional (PFDK), amparándose en la Ley N.º 6222 sobre delitos relacionados con el deporte. Se analizará cada situación para determinar sanciones que podrían llevar a inhabilitaciones prolongadas, cuya duración varía de tres meses a un año, según lo estipulado en las normativas locales. Paralelamente, los clubes tienen la posibilidad de tomar acciones legales contra los responsables, y dirigentes como el presidente del Galatasaray han exigido transparencia, solicitando la divulgación de nombres y detalles específicos sobre los partidos afectados.

La repercusión del caso ha llegado a las altas esferas del fútbol mundial. Tanto la FIFA como la UEFA han iniciado sus propias averiguaciones para identificar si árbitros involucrados han dirigido competencias internacionales recientemente. El organismo europeo está movilizándose para profundizar en este asunto. Este escándalo pone al fútbol turco en el foco de atención de otras federaciones, que probablemente endurecerán los controles sobre sus sistemas arbitrales en busca de preservar la integridad competitiva.