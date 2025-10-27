Triple femicidio de Varela: ordenan la detención del 'Señor Jota' como presunto autor intelectual

Joseph Freyser Zabaleta Cubas, que enfrentaba un proceso de extradición al Perú, habría dirigido el salvaje crimen desde la cárcel. Lo mencionó una interna detenida por delitos de tráfico de drogas que declaró bajo identidad reservada.

27 de Octubre de 2025 14:52hs

El fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como Señor Jota, señalado como el autor intelectual detrás del triple crimen relacionado con el narcotráfico. Según la investigación, Zabaleta habría dado la orden desde la prisión en Palermo, donde permanece recluido. Con su detención, el número de arrestados en esta causa asciende a 11; entre los nuevos implicados figura además Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, quien también fue imputada.

El juez Fernando Pinos Guevara accedió al pedido contra Zabaleta Cubas, quien ya estaba detenido en la Alcaldía Cavia por un caso previo de narcotráfico y enfrentaba un proceso de extradición a Perú. Sin embargo, su posible vinculación con los homicidios de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi ha frenado temporalmente dicho traslado. Señor Jota enfrenta graves acusaciones, entre ellas secuestro agravado y homicidio calificado por su carácter premeditado, alevosía, ensañamiento, y por una relación de violencia de género en crímenes cometidos con múltiples intervinientes.

El caso tomó un giro relevante luego del testimonio de una interna detenida por delitos de tráfico de drogas que declaró bajo identidad reservada. Según su versión, los otros diez arrestados habrían actuado bajo las órdenes directas de Zabaleta Cubas, quien presuntamente coordinó los ataques desde su celda. Además, otra implicada en la causa, Celeste Guerrero, buscó ser considerada arrepentida pese a que esta figura no es legalmente aplicable para estos delitos y confirmó el liderazgo de señor Jota dentro de la organización, refiriéndose a él como Papá.

Nuevas pruebas fortalecieron estas acusaciones después de que Guerrero revelara detalles sobre los métodos de control y violencia que utilizaba el imputado. Según su declaración, quienes desobedecían o cometían errores sufrían torturas filmadas como advertencia para los demás integrantes. Paralelamente, Mónica Mujica enfrenta cargos por haber eliminado los teléfonos de las víctimas y tener conocimiento previo de los asesinatos, aunque optó por no declarar ante el fiscal Arribas.