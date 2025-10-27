Sobreseyeron a Cristian Graf en la causa por la desaparición y muerte de Diego Fernández Lima

Tanto la querella como la fiscalía podrían apelar, dejando abierta la posibilidad de que se reconsidere la resolución del magistrado Alejandro Litvack.

27 de Octubre de 2025 14:41hs

El juez Alejandro Litvack dictó el sobreseimiento de Cristian Graf en la investigación vinculada al presunto encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el jardín de una casa en Coghlan durante obras efectuadas en un terreno vecino. Graf, excompañero de escuela de la víctima, había sido acusado de ocultar el cadáver y destruir pruebas relacionadas con el crimen, ocurrido hace 41 años.

El imputado negó cualquier conexión con el caso cuando declaró el 17 de octubre ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56. Alegó desconocer la presencia de los restos en su propiedad, situada sobre avenida Congreso al 3700. La defensa argumentó que el cadáver habría sido enterrado en un lote contiguo, aunque investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense concluyeron que no era así. Debido a la antigüedad del hecho, ocurrido en 1984, el fiscal Martín López Perrando limitó los cargos al presunto encubrimiento, descartando la posibilidad de juzgar el homicidio por prescripción penal.

Pese a los señalamientos, el juez determinó que no había pruebas suficientes para imputar a Graf y ordenó su sobreseimiento. Sin embargo, trascendió que tanto la querella como la fiscalía podrían apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, dejando abierta la posibilidad de que se reconsidere la resolución del magistrado.

Este caso, que permaneció irresuelto durante más de cuatro décadas, tomó notoriedad al revelarse el hallazgo de los restos y su contexto. Obreros descubrieron los huesos y pertenencias del joven mientras trabajaban en una medianera colindante a la casa familiar de Graf. Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, y tras años de incertidumbre, los análisis del EAAF confirmaron que había muerto apuñalado y luego enterrado a 60 centímetros de profundidad. Si bien esta identificación resolvió parte del misterio, el caso enfrenta ahora el riesgo de quedar impune.