Miguel de Achával: "el costo del kilo producido de carne bovina está mejor que en mucho tiempo "

El presidente de Inversora Juramento, aseguró que “estamos viviendo un gran momento para la ganadería”
27 de Octubre de 2025 07:00hs
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

El presidente de Inversora Juramento, Miguel de Achával, aseguró que "el costo del kilo producido de carne bovina está mejor que en mucho tiempo ". Y agregó que “estamos viviendo un gran momento para la ganadería”.

De Achával será uno de los oradores del 4° Congreso Federal Ganadero que se llevará a cabo el 13 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema "La Revancha de la Ganadería", y que tendrá cuatro ejes temáticos: recomposición del stock, políticas de pasturas, sanidad con visión de futuro y atracción de inversiones.

El Congreso, se ha consolidado como un espacio clave de debate y proyección para una ganadería argentina que busca capitalizar su "revancha" con una mirada de futuro. La entrada es SIN CARGO, con cupos limitados. Inscripción en: https://inscripcion.ar/CFG2025

 

