Histórico repunte de acciones y bonos argentinos tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza

Paralelamente, el índice Merval marcó su mayor alza en tres décadas al avanzar un 22% y alcanzar los 2.529.176,09 puntos, mientras que su contraparte valuada en dólares se disparó un 31,4% hasta los 1.741,02 puntos.

27 de Octubre de 2025 15:19hs

Este lunes, las acciones y bonos argentinos experimentaron un notable repunte tras el impacto de las elecciones generales, en las que el oficialismo logró superar el 40% de los votos, dejando a la oposición peronista con cerca del 31%. Los papeles globales en dólares registraron alzas significativas, encabezadas por el Global 2035 con un incremento del 24%, seguido por el Global 2041 y el Global 2038, ambos con subas del 23%. Estos movimientos reflejan un optimismo generalizado en el mercado, que anticipa una segunda etapa de reformas económicas. En consecuencia, el riesgo país podría descender marcadamente por debajo de los 1.000 puntos básicos, después de situarse en 1.081 pb el pasado viernes.

El entusiasmo por los resultados electorales también se trasladó a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs registraron incrementos de hasta un 50%, liderados por Grupo Supervielle con un avance del 47%, seguido por BBVA (+42%), Grupo Financiero Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%). Estos números reflejan la confianza renovada de los inversores internacionales en el panorama financiero del país.

Paralelamente, el S&P Merval marcó su mayor alza en tres décadas al avanzar un 22% y alcanzar los 2.529.176,09 puntos, mientras que su contraparte valuada en dólares se disparó un 31,4% hasta los 1.741,02 puntos. En este contexto, el dólar Contado con Liquidación cayó un 7,3%. Entre las principales ganadoras del índice local destacan Metrogas (+31,2%), Transportadora de Gas del Sur (+30,7%) y Transener (+28,8%), evidenciando un fuerte respaldo hacia empresas clave en el mercado interno.