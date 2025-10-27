Boca venció 3 a 1 a Barracas Central

El equipo local se puso en ventaja, pese a estar con un jugador menos por la expulsión de Tapia. Pero Milton Giménez en dos oportunidades y Merentiel dieron vuelta un resultado clave para las chances del Xeneize.

27 de Octubre de 2025 18:48hs

En el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, pospuesto anteriormente por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors logró una victoria por 3-1 frente a Barracas Central en condición de visitante. Este resultado permitió al conjunto de la Ribera posicionarse en la zona de clasificación para los playoffs del campeonato local y asegurarse un lugar en la puja por la Copa Libertadores del próximo año.

El encuentro comenzó complicado para el equipo local, ya que apenas a los 13 minutos sufrió la expulsión de su capitán, Iván Tapia, por doble amonestación tras una infracción sobre Leandro Paredes. Sin embargo, pese a jugar con un hombre menos, Barracas logró adelantarse en el marcador al minuto 20 del primer tiempo gracias a un potente disparo de media distancia de Rodrigo Insúa, hijo del técnico del equipo. Boca, por su parte, no lograba encontrar claridad en ataque durante los primeros 45 minutos.

En la segunda etapa, el equipo dirigido por Claudio Úbeda consiguió revertir la situación rápidamente. Milton Giménez firmó un doblete en apenas diez minutos de juego, brindándole tranquilidad al Xeneize. Posteriormente, Miguel Merentiel selló la remontada al marcar el tercer tanto a los 21 minutos del complemento, asegurando así una victoria clave para la tabla anual que define los clasificados a competencias internacionales.

El entrenador de Boca tuvo que reconfigurar su equipo debido a la sensible baja de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y estará fuera por el resto de la fase regular. En su reemplazo, Milton Delgado regresó a la titularidad luego de destacarse en el Mundial Sub-20. Asimismo, Úbeda optó por incluir a Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre para reforzar el sector central, buscando estabilidad táctica tras la reciente derrota ante Belgrano.