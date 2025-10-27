Andrea Sarnari: "la BUP mostró que rompe con los aparatos políticos"

La presidenta de la FAA espera que "la nueva conformación del Congreso traiga más diálogo para concretar políticas agropecuarias"

27 de Octubre de 2025 15:56hs

La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, consideró que la Boleta Única de Papel (BUP) mostró que rompe con los aparatos políticos"

Agregó que espera que "la nueva conformación del Congreso traiga más diálogo para concretar políticas agropecuarias", y avanzar en una disminución y posterior eliminación de las retenciones a las exportaciones. "Es necesario que se terminen", enfatizó.

Por otra parte, se refirió a las obras e infraestructura necesarias para "sacar la producción de los campos y poder transitar" y consideró que "es urgente" avanzar con ese tema.