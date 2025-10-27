Alfredo De Ángeli: con la nueva conformación del Congreso “habrá varios proyectos que podremos debatir”

El senador nacional por Entre Ríos, aseguró que hay iniciativas relacionadas con el campo que están "estancadas" en la Cámara Alta

27 de Octubre de 2025 15:45hs

El senador nacional por Entre Ríos y ex dirigente federado, Alfredo De Ángeli, aseguró que hay iniciativas relacionadas con el campo que están "estancadas" en la Cámara Alta, y que a partir del próximo 10 de diciembre con la nueva conformación del Congreso Nacional, podrían ser debatidas.

El legislador señaló, por otra parte, que tanto la producción agrícola como la ganadera no han crecido al nivel de lo que ha evolucionado en Brasil, producto de la "falta de políticas para el campo".