Triple femicidio de Varela: detuvieron a la esposa de Sotacuro

25 de Octubre de 2025 08:54hs

En el marco de la causa por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), detuvieron este viernes a Mónica Débora Mujica (37). La mujer, esposa de Víctor Sotacuro Lázaro (41), uno de los diez imputados en la investigación, fue aprehendida en el barrio de La Boca por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, siguiendo la orden del fiscal Adrián Arribas.

La medida se tomó tras la declaración de un testigo que vinculó a Mujica con la narco organización dirigida por su esposo, conocido como “El Duro” o “El Chato”, y donde también participaba su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), quien se encuentra procesada con prisión preventiva.

Según las autoridades, aunque Mujica no estuvo presente en el lugar de los asesinatos, se determinó que tenía conocimiento de lo sucedido y desempeñó roles dentro de la estructura criminal. Una versión aportada por Ibáñez indicó que Mujica le pidió eliminar información del celular de Sotacuro Lázaro poco después del triple crimen.

Mujica enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad agravada, al involucrar a una menor de edad; además de homicidio premeditado ejecutado con alevosía, ensañamiento y con fines de encubrimiento del crimen.