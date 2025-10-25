Cayeron más de cien milímetros en dos horas en el área metropolitana

Este temporal causó el anegamiento de varios puntos, incluida la Avenida General Paz. El Servicio Meteorológico recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que pudieran volarse, ante la posibilidad de vientos intensos de hasta 75 kilómetros por hora en partes de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

25 de Octubre de 2025 08:40hs

Un intenso diluvio afectó a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano durante la madrugada de este sábado, dejando un total de 100 milímetros de agua acumulada en apenas dos horas. Este temporal causó el anegamiento de varios puntos, incluida la Avenida General Paz, donde numerosos vehículos quedaron varados y personas tuvieron que atravesar la cinta asfáltica con el agua hasta la cintura.

El Observatorio Central de Buenos Aires reportó que hasta las 7 de la mañana la precipitación acumulada había alcanzado 102 milímetros, mientras que la visibilidad se redujo a siete kilómetros debido a las fuertes lluvias registradas en la región.

A las 7:29, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un sistema de alerta temprana, vigente por dos horas, para Capital Federal y diversos partidos del conurbano como La Matanza, Quilmes, Morón, Tigre, Tres de Febrero, entre otros. La advertencia abarcó además el interior del Río de la Plata e incluyó la recomendación de evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que pudieran volarse.

En paralelo, persistían alertas por vientos intensos en varias provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Según el SMN, estas regiones enfrentan ráfagas del sector sur que alcanzan entre 35 y 50 km/h, pudiendo superar los 75 km/h. Se recomienda mantenerse informado, así como contar con una mochila de emergencias equipada con elementos esenciales.