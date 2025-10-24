Un análisis exhaustivo de herramientas de piedra desentraña por dónde llegaron los primeros pobladores de América

La investigación, publicada en la revista Science Advances, sostiene que los pioneros del Pleistoceno tardío no fueron un fenómeno aislado, sino parte activa de una compleja red paleolítica global interconectada que se extendía desde el este de Asia, y que pasó no por el 'puente' de Beringia, sino a través de la isla de Hokkaido, en Japón.

24 de Octubre de 2025 15:59hs

Un análisis tecnológico exhaustivo de herramientas líticas ha proporcionado la evidencia más contundente hasta la fecha a favor de la hipótesis de la ruta costera del Pacífico como la vía principal de entrada de los primeros grupos humanos a América. La investigación, dirigida por el antropólogo Loren Davis de la Universidad Estatal de Oregón y publicada en la revista Science Advances, sostiene que los pioneros del Pleistoceno tardío no fueron un fenómeno aislado, sino parte activa de una compleja red paleolítica global interconectada que se extendía desde el este de Asia.

El estudio se posiciona en el centro del debate que ha polarizado a la arqueología americana. La teoría tradicional propone que los primeros pobladores cruzaron el continente a través del puente terrestre de Beringia hace unos 13.000 años, coincidiendo con el fin de la última glaciación. Sin embargo, esta nueva evidencia refuerza el escenario alternativo: una migración significativamente más antigua, alrededor de 20.000 años atrás, en la que los humanos navegaron gradualmente hacia el sur, siguiendo un litoral libre de hielo y explotando los abundantes recursos marinos.

El hallazgo central radica en el "estilo" de las puntas de proyectil. El examen minucioso de tecnologías líticas provenientes de yacimientos norteamericanos (datados entre 20.000 y 13.500 años) reveló que el diseño más antiguo de estas herramientas aparece inicialmente en la isla de Hokkaido, Japón, hace unos 20.000 años. Estas herramientas son conocidas como bifaces: artefactos de piedra simétricos y delgados, meticulosamente trabajados por ambas caras, diseñados para ser ensartados y utilizados como armas de caza de gran durabilidad y penetración.

La identificación de esta conexión tecnológica en las Américas representa un salto crucial en la comprensión de la eficacia cinegética temprana. El análisis demostró una notable continuidad morfológica y técnica de estas herramientas con artefactos del Paleolítico Superior Tardío dispersos por Asia Oriental. Este sistema de producción, que combina la manufactura de núcleos y lascas con la elaboración de puntas bifaciales, constituye una "huella dactilar" que vincula de manera inequívoca el Paleolítico Superior Americano con sus raíces en el noreste asiático, sentando las bases tecnológicas para la evolución de las posteriores culturas nativas.

Otro argumento clave del estudio radica en la distribución geográfica de los sitios analizados, que desacredita la ruta interior de Beringia. Si la migración se hubiera producido por latitudes más altas a través del puente terrestre, los asentamientos más antiguos deberían concentrarse en Alaska y el Yukón. No obstante, los cinco yacimientos primarios que sustentan el análisis se encuentran mucho más al sur, incluyendo estados como Virginia, Pensilvania, Texas e Idaho. El investigador Loren Davis sugiere, además, que gran parte de la evidencia que reforzaría la migración costera probablemente se encuentra sumergida en la plataforma continental del Pacífico oriental debido al aumento del nivel del mar.

Al integrar los datos de múltiples sitios arqueológicos a escala global, esta investigación supera el enfoque localista de trabajos previos y consolida un nuevo consenso con la evidencia genética reciente que ya vinculaba a los Pueblos Indígenas de Norteamérica con ancestros de Asia Oriental. Sobre la trascendencia de este hallazgo, Davis declaró: "Este estudio reintegra a los Primeros Americanos en la historia global del Paleolítico –no como una excepción– sino como participantes de un legado tecnológico compartido (...). El descubrimiento de esta conexión arqueológica reescribe el capítulo inicial de la historia humana en las Américas, afirmó Davis. Muestra que los Primeros Americanos no eran entes culturalmente aislados, sino participantes de las mismas tradiciones paleolíticas que conectaban a las poblaciones a lo largo de Eurasia y Asia."

El antropólogo concluyó que la investigación ofrece una visión completa de la primera etapa del poblamiento del continente: "Ahora podemos explicar no solo que los Primeros Americanos procedían del noreste de Asia, sino también cómo viajaron, qué llevaban consigo y qué ideas transportaban, concluyó Davis. Es un poderoso recordatorio de que la migración, la innovación y el intercambio cultural han formado siempre parte de lo que significa ser humano."