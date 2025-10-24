Triple femicidio: Arribas pidió prisión preventiva para todos los detenidos y pidió el pase del expediente al fuero federal

Los cargos contra Jiménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio incluyen privación ilegítima de libertad coactiva agravada por la intervención de múltiples personas y la condición de menor edad de una víctima, asociados a homicidio agravado por premeditación de más de dos perpetradores, alevosía y ensañamiento.

24 de Octubre de 2025 15:20hs

El fiscal Adrián Arribas solicitó la prisión preventiva para todos los detenidos involucrados en el caso del triple crimen vinculado al narcotráfico que tuvo como víctimas a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi. Asimismo, pidió que la causa sea transferida al ámbito de la Justicia Federal.

Entre los acusados figura Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como uno de los cabecillas del grupo criminal, junto a Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde hallaron los cuerpos; Miguel Silva, pareja de Guerrero; Daniela Ibarra, sorprendida mientras limpiaba restos de sangre en el lugar; Maximiliano Parra, quien estaba con ella en ese momento; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y partícipe en el traslado del apoyo logístico; Iván Giménez, señalado como responsable de cavar las fosas para enterrar los cadáveres, y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú. Por su lado, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", sigue bajo custodia en territorio peruano luego de huir de Argentina.

Los cargos contra Jiménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio incluyen privación ilegítima de libertad coactiva agravada por la intervención de múltiples personas y la condición de menor edad de una víctima, asociados a homicidio agravado por premeditación de más de dos perpetradores, alevosía y ensañamiento. También se suma el agravante de violencia de género y asesinatos vinculados a otros crímenes (criminis causa). En el caso de Guerrero, Ibáñez y nuevamente Ibarra, el fiscal omitió el agravante de violencia de género pero mantuvo las demás acusaciones.

En el marco de las graves imputaciones relacionadas con narcotráfico y secuestro, Arribas consideró pertinente que el caso sea trasladado al fuero federal. La definición sobre esta solicitud podría determinarse en las próximas horas. Además, el fiscal anunció una conferencia de prensa para el viernes en la fiscalía general de La Matanza con el fin de ampliar detalles sobre el avance del proceso judicial.

