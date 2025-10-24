Salvador Di Stéfano: “la ganadería tiene 10 años muy buenos por delante”

El economista, aseguró, en otro orden, que el mercado está desconcertado: "donde algunos analistas ven problemas graves, otros vemos oportunidades. Solo el correr de los días dará el veredicto de quién la vio mejor".

24 de Octubre de 2025 10:06hs

El economista Salvador Di Stéfano, aseguró que “la ganadería tiene 10 años muy buenos por delante”; en tanto que al ser consultado sobre la cotización del dólar y el comportamiento de los mercados financieros, puntualizó que el mercado "está desconcertado: donde algunos analistas ven problemas graves, otros vemos oportunidades. Solo el correr de los días dará el veredicto de quién la vio mejor".

El "gurú de la city" será uno de los disertantes del 4° Congreso Federal Ganadero, organizado por el Rosgan, y que se llevará a cabo el 13 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema "La Revancha de la Ganadería".

La participación del Congreso, que abordará cuatro ejes temáticos (recomposición del stock, políticas de pasturas, sanidad con visión de futuro y atracción de inversiones) es SIN CARGO, con inscrición previa en: https://inscripcion.ar/CFG2025/ Más información: www.congresofederalganadero.com.ar