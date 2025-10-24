Raúl Milano: "estamos viviendo precios históricos tanto en la invernada como en la faena"

El director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano, destacó el excelente momento que atraviesa el sector: la revancha de la ganadería

24 de Octubre de 2025 09:19hs

El director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano, anunció la realización del 4° Congreso Federal Ganadero que se llevará a cabo el 13 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema "La Revancha de la Ganadería", y que tendrá cuatro ejes temáticos: recomposición del stock, políticas de pasturas, sanidad con visión de futuro y atracción de inversiones.

Milano destacó el excelente momento que atraviesa el sector, aunque advirtió sobre la necesidad de convertir la coyuntura en un proceso de desarrollo sustentable. "Estamos viviendo precios históricos tanto en la invernada como en la faena, con valores nunca antes alcanzados. Pero el stock ganadero sigue cayendo año tras año. La oportunidad es única: tenemos que transformar esta coyuntura en crecimiento real y sostenible", sostuvo.

El directivo del Rosgan resaltó que la continuidad de estos encuentros anuales "es fundamental para sostener una mirada estratégica de la ganadería argentina", y subrayó que el encuentro contará con la participación de figuras del ámbito productivo, sanitario y económico.

En cuanto al anuncio del gobierno de Donald Trump sobre el aumento de la cuota de importación de carne vacuna argentina a Estados Unidos (que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas anuales) puntualizó que “es una excelente noticia. El mundo está demandando fuertemente carne, mientras los formatos sustitutos tuvieron una caída abrupta. China se consolidó como el gran jugador -hoy compra más de tres millones de toneladas, el 70% de nuestras exportaciones-, pero debemos buscar nuevos mercados en el mundo árabe, Oriente, Europa y Estados Unidos".

"Argentina mantiene un excelente estándar sanitario, pero es momento de revisar y debatir ciertos aspectos estructurales, como la vacunación, el manejo del stock y las pasturas", explicó Milano, quien subrayó, quien también se refirió a la reducción del stock bovino. "Hoy tenemos cerca de un animal por habitante, cuando en 1970 había casi tres. Es un tema estructural que debemos encarar con políticas de largo plazo", advirtió.

El 4° Congreso Federal Ganadero, que se realizará el próximo 13 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, se consolida así como un espacio clave de debate y proyección para una ganadería argentina que busca capitalizar su "revancha" con una mirada de futuro. La entrada es SIN CARGO, con cupos limitados. Inscripción en: https://inscripcion.ar/CFG2025/ Más información: www.congresofederalganadero.com.ar