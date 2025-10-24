Chacra Agro Continental

María Laura Vidal Bazterrica: “La primavera se identifica con los azahares”

La paisajista explicó que “la primavera es la estación del año ideal para plantar frutales cuyas flores sean azahares, como los cítricos"
29 de Octubre de 2025 06:30hs
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

La paisajista María Laura Vidal Bazterrica aseguró que “la primavera se identifica con los azahares”. Y agregó que esa es "la estación del año ideal para plantar frutales cuyas flores sean azahares, como los cítricos".

Las flores de azahar son blanquecinas y de árboles cítricos como el naranjo o el limonero, reconocidas por su aroma dulce y floral. 

