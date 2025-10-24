La rotura de un caño maestro causó una inundación, obligó a interrumpir el tránsito y sitió a no pocos vecinos

Ocurrió en La Pampa, entre Ramsay y Figueroa Alcorta. Es la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque, según AySA, la infraestructura dañada en aquella ocasión no se relaciona con el nuevo incidente.

24 de Octubre de 2025 15:14hs

Este viernes, un caño maestro de agua se rompió en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, provocando una importante inundación que obligó a interrumpir el tránsito en la calle La Pampa, entre Ramsay y la Avenida Figueroa Alcorta. Varios vecinos quedaron imposibilitados de salir de sus viviendas debido al anegamiento, mientras que el personal de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) trabajaba en el lugar para cerrar las válvulas y controlar la situación.

Desde AySA informaron que el incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana y detallaron que las maniobras realizadas buscan contener el impacto de la rotura y avanzar en la reparación respectiva. Según la empresa, el suministro de agua no sufrirá grandes inconvenientes gracias a la red que permite compensar el servicio desde otras zonas. Sin embargo, la fuga ya había afectado visiblemente el área.

Además del personal técnico, efectivos de la Policía de la Ciudad cerraron el tránsito en las calles involucradas para facilitar los trabajos, mientras que una dotación de Bomberos monitoreó las condiciones de seguridad. Entre las medidas adoptadas, suspendieron el suministro eléctrico en los ascensores de un edificio donde ingresó agua tras el siniestro. La empresa aclaró que esta es la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque aseguraron que no está relacionada con la infraestructura afectada en aquella ocasión.

En medio del caos ocasionado por las lluvias que complicaron aún más la situación, una camioneta Volkswagen Amarok quedó atascada en una grieta abierta por la rotura del caño. Los Bomberos trabajaron intensamente con herramientas manuales como barretas y palas para liberar el vehículo y asistir al conductor. Al respecto, AySA afirmó que investigará posibles causas externas del incidente, ya que no se detectaron fallas técnicas ni variaciones de presión previas al colapso.