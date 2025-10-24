La Corte Suprema desestimó un planteo del peronismo y mantiene a Santilli como primer candidato de LLA en Buenos Aires

El dirigente del PRO ocupará el lugar que dejó José Luis Espert tras su renuncia, motivada por la divulgación judicial de sus conexiones con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado.

24 de Octubre de 2025 14:59hs

A tan solo dos días de las elecciones legislativas nacionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este viernes el recurso interpuesto por Fuerza Patria contra la candidatura de Diego Santilli. El dirigente se mantendrá como cabeza de lista bonaerense de la Alianza La Libertad Avanza, ocupando el lugar que dejó José Luis Espert tras su renuncia, motivada por conexiones con el empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado.

La resolución fue emitida por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes concluyeron que el recurso extraordinario presentado no cumplía completamente con los requisitos establecidos en el artículo 1° del reglamento de la Corte, aprobado por la acordada 4/2007. En el documento redactado por la exdiputada Malena Galmarini y su equipo legal, se argumentaba la necesidad de nombrar a Karen Reichardt en el primer lugar de la boleta para respetar la paridad de género, algo que fue rechazado por el tribunal.

Previamente, la Cámara Nacional Electoral (CNE) había otorgado su aval para que Santilli encabezara la nómina libertaria en la provincia de Buenos Aires, tras revocar una decisión anterior que declaraba inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019. Según esta normativa, en caso de renuncia o inhabilitación antes de los comicios, corresponde reemplazar al candidato por otra persona del mismo género. No obstante, el nuevo fallo permitió reorganizar la lista con Santilli a la cabeza, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

En paralelo, el juez Alejo Ramos Padilla también respaldó la idea de priorizar a una mujer para ocupar el lugar vacante en línea con los compromisos internacionales y constitucionales del país sobre igualdad de género. Pese a ello, la Corte desestimó esta postura tras rechazar la apelación del peronismo. Por otro lado, la CNE autorizó la actualización del material informativo en los centros de votación con la imagen de Santilli, descartando sin embargo reimprimir las boletas oficiales que estarán disponibles en el cuarto oscuro.