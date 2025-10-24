Estados Unidos desplegó su portaaviones más avanzado en el Caribe

El desplazamiento del navío busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo, mientras se repiten las ejecuciones ilegales en aguas internacionales de presuntos delincuentes.

24 de Octubre de 2025 16:35hs

Estados Unidos ha desplegado este viernes su portaaviones más avanzado, el USS Gerald R. Ford, en aguas del Caribe. La acción se enmarca dentro de una estrategia destinada a intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región. Según comunicó el portavoz del Pentágono a través de la plataforma X, el desplazamiento del navío busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el llamado narcoterrorismo. Además, la presencia del Comando Sur se pretende utilizar para reforzar las capacidades de vigilancia, detección e interrupción de actividades ilícitas que afectan la seguridad y estabilidad de los Estados Unidos.

La operación se produce en un contexto marcado por tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Precisamente, este jueves por la noche se registró un nuevo incidente cuando fuerzas norteamericanas atacaron y destruyeron una embarcación en las cercanías de las costas venezolanas. De acuerdo con declaraciones del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el barco estaba vinculado a actividades de tráfico de drogas y operado por el Tren de Aragua, organización catalogada como terrorista por Washington. El funcionario argumentó que el navío transitaba por una conocida ruta de narcotráfico y transportaba narcóticos ilegales.

El ataque nocturno, llevado a cabo en aguas internacionales, plantea cuestionamientos desde el derecho público internacional, ya que este tipo de intervenciones militares son completamente violatorias del marco legal vigente desde mediados del siglo pasado. En el enfrentamiento, seis personas identificadas como presuntos narcotraficantes fueron ultimadas a bordo de la embarcación, mientras que ninguna fuerza estadounidense sufrió bajas.

En este contexto, se acentúa la preocupación respecto al uso de fuerza militar con fines unilaterales en zonas donde la soberanía de los estados y las normativas internacionales deberían prevalecer. La decisión de desplegar el Gerald R. Ford como un acto de demostración militar refuerza los intereses estratégicos estadounidenses en la región, pero al mismo tiempo aumenta las tensiones geopolíticas y cuestiona los límites legales de este tipo de intervenciones sobre las aguas globales.