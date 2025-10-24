Dieron de alta a Lowrdez e imputaron a su expareja por privación ilegítima de la libertad

La cantante había sido asistida por el SAME al ser hallada en un "estado de vulnerabilidad" en la vivienda de García Gómez. Se informó que la internación de urgencia de Lowrdez estuvo relacionada el consumo de estupefacientes durante varios días seguidos, pero al otorgársele el alta se precisó que no presentaba cuadro clínico grave.

24 de Octubre de 2025 15:32hs

Lowrdez, integrante del grupo Bandana, fue dada de alta del Hospital Fernández durante la madrugada de este viernes tras haber sido rescatada del departamento de su expareja, Leandro García Gómez, en el barrio porteño de Palermo. La cantante, cuya situación generó preocupación pública, había sido asistida por el SAME al encontrarse en un "estado de vulnerabilidad". Según informes, su internación de urgencia estuvo relacionada con una sobredosis tras consumir estupefacientes durante varios días. Finalmente, se confirmó que no presentaba cuadro clínico grave al momento de su alta.

Mientras tanto, su exnovio, Leandro García Gómez, enfrenta imputaciones por privación ilegítima de la libertad. Según la denuncia, habría mantenido a Lowrdez en su domicilio contra su voluntad. La causa está siendo investigada por el fiscal Patricio Lugones y avanza bajo la supervisión del juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. El proceso sigue en desarrollo, y se espera que García Gómez sea indagado próximamente.

El caso cobró notoriedad luego de que la madre de la artista, Mabel López, reportara la desaparición de su hija el 4 de octubre al perder contacto con ella. Además, personas cercanas a la cantante, como su amiga Ioja y su colega de Bandana, Lissa Vera, señalaron antecedentes recientes de violencia ejercida por el acusado. Estas declaraciones fueron clave para que las autoridades actuasen rápidamente, allanando el domicilio donde finalmente encontraron a Lowrdez.

Las investigaciones continúan centradas en esclarecer las condiciones en que fue retenida la artista y los eventuales episodios de violencia atribuidos a García Gómez. Este caso, que ha generado preocupación y rechazo público, también pone de relieve las contradicciones entre las declaraciones iniciales de Lowrdez en redes sociales y los testimonios que confirmaron situaciones de riesgo a las que ella estuvo expuesta.