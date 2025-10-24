Darío Sabini: “la situación hídrica en 25 de Mayo es muy grave”

El presidente de la Sociedad Rural de 25 de Mayo expresó que los niveles de agua, que pusieron en riesgo la siembra de girasol y maíz, ahora complican "severamente a la ganadería"

24 de Octubre de 2025 09:48hs

El presidente de la Sociedad Rural de 25 de Mayo, Darío Sabini, expresó que los niveles de agua, que pusieron en riesgo la siembra de girasol y maíz, ahora complican "severamente a la ganadería". Agregó que “también están complicados los caminos por el alto nivel de agua en las cunetas", y advirtió que "el ingreso de agua a la zona sur y este del partido es grave”.