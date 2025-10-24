Comenzó la cosecha de trigo, y en el norte ya hay rindes récord

En tanto, la siembra de los cultivos de verano mantiene buen ritmo

24 de Octubre de 2025 08:51hs

La cosecha de trigo 2025/26 comenzó con fuerza en el norte del país, alcanzando el 5,3 % del área apta, según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Los primeros resultados son alentadores: en el NOA, los rindes se ubican entre 8 y 15 qq/ha, superando el promedio de los últimos cinco años (8,2 qq/ha); mientras que en el NEA promedian 27,3 qq/ha, casi 6 qq/ha por encima del récord histórico de 2019/20 y duplicando la media de la última década.

El 88 % del área en pie mantiene una condición de cultivo Buena a Excelente, aunque las heladas pronosticadas podrían afectar el llenado de espigas en zonas clave. Pese a ello, la entidad mantiene su proyección de producción en 22 millones de toneladas.

Avanza la siembra de maíz

En tanto, la siembra de maíz con destino a grano avanza sobre el 33,8 % de las 7,8 millones de hectáreas estimadas, con un progreso intersemanal de 4,1 puntos porcentuales. Las labores ya finalizaron en la región Núcleo Norte y el Centro-Norte de Córdoba, donde empieza a notarse la falta de lluvias: una de cada cuatro hectáreas presenta humedad regular o seca. En contraste, persisten excesos hídricos en el Centro y Oeste bonaerense, donde cerca del 20 % del área supera los niveles óptimos de humedad.

El girasol, con ritmo sostenido

Por su parte, la siembra de girasol mantiene un ritmo sostenido: tras un progreso semanal de 10,9 puntos porcentuales, cubre el 51,2 % de las 2,7 millones de hectáreas proyectadas. El 78,4 % del área implantada presenta condición hídrica adecuada u óptima, y el 99,1 % de los lotes muestra condición de cultivo normal a excelente.

Las recientes lluvias en el sur del área agrícola ralentizaron las tareas en el Sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado, con demoras respecto al promedio de los últimos cinco años (21 y 19 puntos porcentuales, respectivamente). Aun así, la entidad considera que los cultivos evolucionan dentro de parámetros muy favorables y espera nuevas precipitaciones para sostener el buen arranque de campaña.