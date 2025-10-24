Carlos Steiger: "68% de los productores considera que no es un buen momento para invertir"

El Ag Barometer elaborado por la Universidad Austral indica que el ánimo del campo refleja cautela en un clima político decisivo

El Ag Barometer elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral indica que el ánimo del campo refleja cautela en un clima político decisivo. Si bien la percepción general del negocio se mantiene en terreno positivo, las expectativas de inversión en activos fijos muestran una nueva caída, con un 68% de los productores que considera que no es un buen momento para invertir.

“El sector sigue mostrando confianza en el futuro, pero la desaceleración económica y el aumento de las tasas de interés están afectando la percepción sobre el presente”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos. “El contexto electoral genera además cierta cautela en las decisiones de inversión”, agregó.