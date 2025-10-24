Agustín Seijas alerta por “invasión” de carne porcina brasileña

El gerente de la Federación Porcina Argentina (FPA), Agustín Seijas alerta sobre la “invasión” de carne porcina brasileña. Asegura que, el mes pasado, entró al país una cantidad de bondiola equivalente a la producción local.
“El sector porcino pide reglas claras y un Estado aliado para crecer” y detalló que “el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares del consumo argentino. En términos equivalentes, esas 2.000 toneladas representan 2 millones de kilos de carne porcina, o unos 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes”, comparó.
“El fuerte aumento de las importaciones de carne de cerdo durante septiembre, alcanzó los U$S 125 millones y 4.600 toneladas”, explicaron desde la FPA.
Por otra parte, denunciaron “competencia desleal”, dado Brasil usa Ractopamina, un promotor de crecimiento que aumenta la productividad en un 6% y que está prohibido en más de 160 países, incluida la Argentina, lo que agrava la situación.
“Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, indicaron.