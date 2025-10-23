Una 'bomba meteorológica' causó heridos y dejó a 200.000 personas sin luz

Hubo ráfagas de viento de hasta 170 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Se reportaron seis personas heridas leves y un bombero gravemente lesionado. París, junto con la Ile de France, cerró parques, plazas y cementerios cerrados para prevenir mayores accidentes, ante los vientos huracanados.

23 de Octubre de 2025 16:18hs

Francia enfrenta los estragos de la tormenta Benjamin, un fenómeno catalogado como una "bomba meteorológica" debido a su intensidad. Con ráfagas de viento de hasta 170 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, el país ha registrado daños significativos. Más de 200 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico, y se reportaron seis personas heridas leves y un bombero gravemente lesionado. París, junto con la región de la Ile de France, se encuentra en estado de emergencia, con parques, plazas y cementerios cerrados para prevenir mayores accidentes ante los vientos huracanados.

Las repercusiones de la tormenta son visibles desde la costa atlántica hasta el Canal de la Mancha. Según Météo-France, 19 departamentos están bajo alerta naranja por riesgo de vientos violentos, inundaciones y olas peligrosas. Áreas como Normandía, Pas de Calais, Córcega del Norte y Sur enfrentan ráfagas excepcionales, con velocidades que alcanzaron 161 km/h en Fécamp y 170 km/h en Córcega. Además, enormes perturbaciones afectan la infraestructura ferroviaria, especialmente en Normandía y regiones costeras, donde decenas de árboles caídos han obligado a suspender el tráfico.

En Normandía, los bomberos rescataron anoche a cuatro pescadores cuyo barco quedó a la deriva cerca de Oustreham tras un fallo en el motor. Aunque no se reportaron víctimas ni daños graves en ciertas áreas como Lacanau, los fuertes vientos provocaron interrupciones significativas en rutas y vías principales. En total, más de 600 intervenciones han sido realizadas por bomberos para limpiar ramas caídas, mientras cientos de trabajadores continúan movilizados para reestablecer la normalidad tras el impacto de la tormenta.

Davide Faranda, climatólogo del CNRS y coautor del séptimo informe del IPCC, advirtió sobre el vínculo entre el cambio climático y la intensificación de tormentas explosivas. "Estudios recientes evidencian que estas bombas meteorológicas aumentarán en frecuencia e intensidad. Ya estamos siendo testigos de este fenómeno", explicó el experto. Faranda enfatizó que este tipo de tormentas podría volverse más común y peligrosa con el tiempo debido al calentamiento global.