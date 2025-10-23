Trump decidió cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina a los EE. UU.

La medida busca bajar los precios internos de la carne en Estados Unidos, los cuales han aumentado significativamente por la escasez, pero genera tensiones con la base de votantes del presidente estadounidense.

23 de Octubre de 2025 12:59hs

El gobierno de Donald Trump ha decidido cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna desde Argentina, pasando de 20.000 a 80.000 toneladas anuales para productos deshuesados, frescos, enfriados o congelados con bajos aranceles. Este cambio, divulgado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se da en medio de tensiones con los productores locales debido a las políticas financieras hacia la administración de Javier Milei. La medida busca bajar los precios internos de la carne en Estados Unidos, los cuales han aumentado significativamente por la escasez.

Paralelamente, la administración estadounidense anunció un programa de incentivos para fortalecer la producción ganadera local. Estas políticas incluyen facilitar el pastoreo en tierras federales, aumentar subsidios al seguro y reducir costos a pequeños procesadores, con el fin de estimular la oferta interna. Sin embargo, la simultánea ampliación del cupo para carne extranjera ha generado críticas dentro del sector ganadero estadounidense.

Brooke Rollins, secretaria agrícola, intentó aclarar la decisión señalando que, de las 12 millones de toneladas métricas de carne bovina consumidas anualmente en su país, 10 millones provienen de producción local. Aseguró que la nueva cuota no alterará significativamente el mercado interno debido a restricciones inherentes, como casos históricos de fiebre aftosa. Sin embargo, sus declaraciones desencadenaron reacciones en Argentina.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, desmintió las afirmaciones de Rollins, asegurando que el país no ha registrado fiebre aftosa en décadas y que esto se debe a rigurosas campañas preventivas de vacunación. Además, expresó que Estados Unidos busca adquirir mayores volúmenes de carne argentina ante su alta calidad, e instó a desembarcar tranquilidad en el ámbito internacional respecto a este tema.