Se perdieron 1.500 hectáreas por incendios forestales en el Valle de Traslasierra

La sequedad extrema de la vegetación, que favorece la propagación del fuego y genera altas temperaturas, exacerba la dificultad del trabajo, enorme debido a las características de la zona.

23 de Octubre de 2025 16:32hs

Los bomberos continúan trabajando intensamente por cuarto día consecutivo para contener el incendio forestal que afecta la zona de Guasapampa, ubicada en el departamento Minas, en el Valle de Traslasierra de Córdoba. Las complicaciones en el terreno, sumadas a las condiciones climáticas desfavorables, han dificultado las tareas operativas en esta área montañosa.

Las características del lugar, como la ausencia de fuentes de agua cercanas, han limitado el uso de equipamiento como motobombas, lo que obliga a enfocarse en técnicas indirectas para frenar el avance de las llamas. En estas labores participan aproximadamente 150 personas, entre ellas 122 bomberos, y se cuenta con apoyo logístico para el suministro de combustible y alimentación.

A pesar de que en algunas partes de la provincia de Córdoba se esperan lluvias, los pronósticos indican que estas no alcanzarán las sierras afectadas. Solo existe una probabilidad moderada de que las precipitaciones contribuyan a aumentar los niveles de humedad y reducir la intensidad del viento, panorama que sigue siendo poco alentador. La sequedad extrema de la vegetación, que favorece la propagación del fuego y genera altas temperaturas, exacerba la dificultad del trabajo.

Se calcula que el incendio ha devastado cerca de 1.500 hectáreas hasta el momento. Aunque no hay viviendas en peligro inmediato, la situación sigue siendo preocupante debido al comportamiento impredecible del fuego, agravado por las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por altas temperaturas y baja humedad.