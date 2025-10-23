Pilotos aéreos ratificaron asambleas gremiales para este jueves de 6 a 10

Las medidas podrían derivar en la cancelación de vuelos y demoras generalizadas. Esta acción responde al fracaso de las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas, adujeron desde APLA.

23 de Octubre de 2025 15:42hs

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó que este viernes 24 de octubre llevará a cabo la segunda jornada de medidas de fuerza en Aeroparque Jorge Newbery. Las protestas consistirán en asambleas que tendrán lugar entre las 6 y las 10 horas, lo que podría derivar en la cancelación de vuelos y demoras generalizadas. Esta acción responde al fracaso de las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas, según informó el gremio.

Desde APLA afirmaron que Aerolíneas Argentinas no ha brindado soluciones concretas a las demandas planteadas, que incluyen aspectos como incremento salarial, ascensos, cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y cuestiones relacionadas con la dotación de personal. A esto se suma la reciente decisión de la aerolínea de retirar temporalmente ocho aeronaves Boeing 737-800 debido a fallas técnicas, situación que desde el sindicato atribuyen a una "falta de previsión" por parte de la empresa.

Las asambleas, aunque no implican un paro total de actividades, podrían generar un impacto significativo en el cronograma de vuelos, especialmente durante los horarios con mayor frecuencia de operaciones. En su primera jornada de protestas a principios de este mes, APLA generó complicaciones en 95 vuelos, afectando directamente a más de 12.000 pasajeros, lo que ilustra el alcance potencial de estas nuevas medidas.

La nueva convocatoria coincide, además, con el inicio del fin de semana electoral, un momento crítico para el movimiento aéreo dentro del país. Considerando que Aeroparque es un nodo clave para los vuelos domésticos, cualquier alteración en su operativa podría desencadenar consecuencias en los servicios aéreos de otros puntos del territorio argentino.