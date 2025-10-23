Pablo Quirno será el próximo canciller de Milei

El flamante canciller es reconocido por su cercanía con Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía, y por estar alineado con Santiago Caputo, asesor presidencial.

23 de Octubre de 2025 13:30hs

Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, asumirá como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, reemplazando a Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei. El anuncio fue oficializado por el Gobierno, marcando el inicio de una nueva etapa en el gabinete del mandatario. Este movimiento se realizará tras las elecciones legislativas del próximo domingo, consolidando los cambios en el equipo de gestión.

El flamante canciller es reconocido por su cercanía con Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía, y por estar alineado con Santiago Caputo, asesor presidencial. Según fuentes oficiales, existe la posibilidad de que Santiago también se incorpore formalmente al gabinete a partir del 27 de octubre.

A través de un comunicado, el Gobierno expresó su agradecimiento a Gerardo Werthein por su labor, destacando su papel esencial en la concreción de un acuerdo histórico entre Argentina y los Estados Unidos. También resaltaron la actuación conjunta del Ministerio de Economía y la embajada argentina en Washington en la negociación que marcó un precedente en las relaciones bilaterales del país.

La llegada de Quirno al frente de la Cancillería subraya el objetivo de integrar más estrechamente la política exterior con las iniciativas económicas de la gestión presidencial. Según autoridades del Poder Ejecutivo, el nuevo ministro orientará su labor hacia la apertura comercial del país, apostando por acuerdos estratégicos que potencien tanto las exportaciones como los vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos.