Messi seguirá en el Inter Miami hasta 2028

Hasta la fecha, Lionel Messi ha disputado 82 encuentros oficiales con Inter Miami, acumulando 71 goles y 37 asistencias, además de conquistar los dos primeros títulos en la historia del club.

23 de Octubre de 2025 14:52hs

Tras semanas de intensas negociaciones y especulaciones sobre una posible salida a otro equipo, Inter Miami confirmó oficialmente la renovación del contrato de Lionel Messi. El astro argentino, cuyo vínculo expiraba a finales de este año, decidió extender su estancia en el club.

El campeón del mundo seguirá luciendo la camiseta del equipo de la MLS hasta diciembre de 2028, lo que garantiza su presencia en el fútbol profesional al menos hasta los 41 años.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, acompañando un emotivo video donde se observa al rosarino firmando su nuevo contrato en el centro del futuro Freedom Park Stadium, actualmente en construcción. Este estadio, cuya inauguración está prevista para 2026, contará con el jugador más laureado de la historia como protagonista central durante sus primeras temporadas.

Hasta la fecha, Lionel Messi ha disputado 82 encuentros oficiales con Inter Miami, acumulando 71 goles y 37 asistencias, además de conquistar los dos primeros títulos en la historia del club: la Leagues Cup 2023 y el MLS Supporters Shield. En la presente temporada, suma ya 43 goles y 37 asistencias en las competencias oficiales. Su próximo desafío será el viernes 24 de octubre, cuando enfrente una nueva jornada de la MLS.