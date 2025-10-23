Lowrdez Fernández desmintió rumores sobre su desaparición

"Chicos, me acabo de levantar, me están matando a llamadas. Hace días estoy con gripe, no puedo creer lo que está pasando. Esto es terrible", señaló la cantante luego de la denuncia de su madre, que declaró no tener contacto con ella desde el 4 de octubre.

23 de Octubre de 2025 14:10hs

Lowrdez Fernández, exintegrante de la banda Bandana, desmintió este jueves los rumores sobre su desaparición tras conocerse la denuncia presentada por su madre, quien aseguraba no haber tenido contacto con ella desde hace casi 20 días. "Estoy perfecta. Alguien les informó muy mal. Me voy a encargar de saber quién fue", manifestó la cantante a través de sus redes sociales, buscando aclarar la situación.

En su cuenta de Instagram, Fernández publicó mensajes para tranquilizar a sus seguidores: "Chicos, me acabo de levantar, me están matando a llamadas. Hace días estoy con gripe, no puedo creer lo que está pasando. Esto es terrible." Más tarde, agregó: "Gracias por preocuparse y estar pendientes, pero realmente estoy bien". Estas declaraciones fueron compartidas pocas horas después de que se informara públicamente sobre su supuesta búsqueda.

El caso surgió tras una denuncia formal realizada por Mabel López, madre de la artista, quien declaró que no sabía nada del paradero de Fernández desde el pasado 4 de octubre y señaló a la ex pareja de su hija, Leandro García Gómez, como posible responsable. Cabe recordar que García Gómez había sido acusado en 2022 por violencia de género. Al ser consultado por la policía en el domicilio que compartía anteriormente con Fernández, el hombre afirmó que ya no vivían juntos.

La intervención policial fue activada luego de que un aviso llegado al Ministerio Público Fiscal señalara la desaparición. Los efectivos que acudieron al domicilio encontraron a García Gómez visiblemente molesto y grabando el procedimiento, según indicaron fuentes oficiales. Durante el operativo, este aseguró que Fernández ya no residía allí y exigió una orden judicial para registrar la vivienda. Finalmente, se dispuso establecer una consigna policial en el lugar mientras se esclarecía la situación.