El argentino Nico Varrone correrá en F2 en 2026

Nicolás Varrone será piloto de Van Amersfoort Racing (VAR) en la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2, anunciaron oficialmente desde el equipo neerlandés. A sus 23 años, el argentino llega tras consagrarse campeón de las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMGTE Am.

Con una trayectoria que comenzó en 2016 en la Fórmula Renault 2.0 Argentina, Varrone dio el salto al automovilismo europeo en 2018. Allí brilló al coronarse campeón del V de V Challenge Monoplace gracias a un desempeño contundente, que incluyó 13 pole positions, seis victorias y 11 podios. Además, acumuló experiencia en la British F3 y diversas competencias de endurance, destacando su tercer puesto en la Le Mans Cup LMP3 en 2021. En 2023 vivió su temporada más exitosa: ganó las 24 Horas de Daytona y Le Mans, consagrándose campeón del FIA WEC en LMGTE Am. Este recorrido lo llevó a ser promovido a la categoría Gold de la FIA en 2024, siendo incluso convocado para los test de rookies del WEC con Cadillac.

Brad Joyce, director de Van Amersfoort Racing, expresó su entusiasmo por la llegada de Varrone al equipo. “Estamos emocionados de darle la bienvenida a Nico para nuestra campaña 2026 en Fórmula 2. Sus logros y su experiencia en endurance hablan por sí solos. Sabemos que adaptarse a la F2 será todo un reto, pero confiamos plenamente en su talento y capacidad técnica. Su incorporación será un gran aporte para el desarrollo del equipo”, señaló.

Por su parte, Varrone no ocultó su emoción por este nuevo desafío en su carrera deportiva. “Unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2 es un gran paso. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo, y estoy muy ansioso por comenzar a trabajar con ellos. Agradezco a todos los que han creído en mí a lo largo de estos años”, declaró el piloto argentino.