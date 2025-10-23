Cristina Fernández: ”Hay que frenar este modelo de entrega y humillación nacional”

Mediante un video de poco más de tres minutos, publicado en su cuenta de X, instó a los votantes a reflexionar sobre cómo superar "el desastre que este gobierno va a dejar" y enfatizó que Argentina es "demasiado grande y digna para depender del humor de un presidente extranjero".

23 de Octubre de 2025 14:19hs

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, que serán clave para definir el rumbo político del segundo tramo de la gestión de Javier Milei, Cristina Fernández hizo un llamado a la ciudadanía a participar en los comicios. Desde su arresto domiciliario en el barrio de Constitución, la exmandataria expresó: "Hay que frenar este modelo de entrega y humillación nacional". Mediante un video de poco más de tres minutos, publicado en su cuenta de X, instó a los votantes a reflexionar sobre cómo superar "el desastre que este gobierno va a dejar" y enfatizó que Argentina es "demasiado grande y digna para depender del humor de un presidente extranjero".

En su mensaje, la líder del Partido Justicialista destacó la importancia de estas elecciones, mencionando: "Este próximo domingo tenemos una cita decisiva y una gran oportunidad democrática. No elegimos solo diputados y senadores; cada voto puede ponerle un límite al desgobierno de Milei". Asimismo, llamó a terminar con "el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables", así como con "la entrega de la soberanía nacional y el castigo a quienes viven o han vivido de su trabajo". Recalcó que "el experimento libertario fracasó y todos lo saben".

Fernández también criticó las recientes declaraciones de Donald Trump, a quien definió como un actor clave en el actual escenario político. Según sus palabras, el expresidente estadounidense afirmó que "los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir", lo que para la exvicepresidenta constituye una prueba clara del fracaso del gobierno. "De solución no tiene nada y de humillación, todo", sentenció.

Por último, la exvicepresidenta hizo hincapié en que "la soberanía argentina no se negocia" e incentivó a frenar "este modelo de destrucción y humillación nacional" a través del voto. Asimismo, criticó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), señalando la falta de preparación suficiente para garantizar la transparencia electoral. Cerró su mensaje con un fuerte llamado a la acción: "El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa para pensar cómo sacar a Argentina del desastre. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente, o la Argentina, nuestra casa común".