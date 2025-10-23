Al menos tres muertos por choque múltiple entre dos camiones y tres autos en el kilómetro 73 de la Panamericana

"Hasta el momento se han confirmado tres personas muertas, aunque pueden ser más. Dicen vecinos que a un camión le revienta una rueda, choca contra el otro, que aplasta al utilitario. La escena que nos encontramos fue terrible", describió Mariano Tanelli, periodista de Campana.

23 de Octubre de 2025 17:26hs

Un grave accidente se registró este jueves en el kilómetro 73 de la autopista Panamericana, a la altura de Campana y en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El incidente involucró a dos camiones y dos automóviles, dejando como saldo al menos cinco muertos.

De acuerdo con las autoridades policiales, el siniestro se originó cuando un camión proveniente de Rosario perdió el control, cruzó al carril contrario y colisionó violentamente contra otro camión. La fuerza del impacto provocó un incendio en el lugar, mientras que dos automóviles también resultaron afectados al quedar atrapados debajo de los vehículos de carga.

En el sitio del accidente se desplegó un importante operativo para controlar la situación. Efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil trabajaban de manera conjunta, mientras se imponía un notable caos vehicular en la zona.