Víctor Tonelli: “hace 14 meses que los precios mundiales de la carne vacuna se sostienen en alza”

22 de Octubre de 2025 06:35hs

El productor y consultor ganadero, Víctor Tonelli, destacó que “hace 14 meses que los precios mundiales de la carne vacuna se sostienen en alza”, por lo que vaticinó que “se trata de una nueva era” para la ganadería, a la que calificó como una “oportunidad histórica”.

El consultor sostiene que estamos a las puertas de un período en el que “la demanda superará a la oferta” de carne bovina, y proyecta que esta situación se prolongaría “durante varios años”.

En cuanto a una realidad por la que atraviesa la actividad en la Argentina desde hace años, Tonelli consideró que “lo que está faltando para que se logre el proceso de recuperación del stock bovino, es liquidez".