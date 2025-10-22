ONU: el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados ya no es conseguible

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó que los planes nacionales presentados son insuficientes para cumplir con las metas establecidas y evitar un aumento mayor de la temperatura global.

22 de Octubre de 2025 12:59hs

El secretario general de la ONU, António Guterres, admitió que el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales será superado en los próximos años. Este anuncio llega a un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém, Brasil. Guterres afirmó que, aunque este límite era uno de los compromisos más ambiciosos del Acuerdo de París de 2015, ahora el incumplimiento parece inevitable, lo que plantea serias consecuencias para el futuro del planeta.

La comunidad científica ha advertido que dicho umbral podría alcanzarse antes del final de esta década, ya que el consumo de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón sigue en aumento. Actualmente, la temperatura media global ya supera los niveles preindustriales en aproximadamente 1,4 °C, según datos del observatorio europeo Copernicus. Por otro lado, Guterres destacó que los planes nacionales presentados hasta ahora para reducir las emisiones de carbono son insuficientes para cumplir con las metas establecidas y evitar un aumento mayor de la temperatura global.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las emisiones deberían reducirse en un 60% para 2035 en comparación con los niveles de 2019, para tener una oportunidad real de limitar el calentamiento a 1,5 °C. Sin embargo, los compromisos actuales, que abarcan el 70% de las emisiones globales, solo lograrían una reducción del 10% para ese año. Este desajuste en los objetivos podría agravar riesgos como olas de calor más intensas y frecuentes o un daño irreparable a los ecosistemas marinos.

La COP30, programada del 10 al 21 de noviembre en Belém, representa una oportunidad crucial para fortalecer la acción climática global. Con el desafío de reactivar compromisos ambiciosos tras el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, los líderes internacionales deberán buscar alternativas efectivas para mitigar los efectos del cambio climático y limitar las consecuencias más graves. Según los expertos del IPCC, contener el calentamiento a 1,5 °C en lugar de 2 °C podría evitar algunos de los impactos más catastróficos para el planeta.