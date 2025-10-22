La Corte Internacional de Justicia advirtió que Israel tiene ”la obligación” de garantizar la ayuda humanitaria en Gaza

La CIJ resaltó que no hay evidencias que respalden las acusaciones de Israel sobre supuestos vínculos entre el personal de la UNRWA (organización encargada de repartir alimentos, agua e insumos básicos entre la población palestina) y Hamás.

22 de Octubre de 2025 16:13hs

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado este miércoles que Israel está obligado a permitir y facilitar el suministro de ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza, incluyendo la proporcionada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). Según el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, Israel debe garantizar el suministro necesario para cubrir las necesidades básicas de la población, asegurando además los recursos indispensables para su supervivencia. Iwasawa recordó que, en su calidad de potencia ocupante, Israel tiene la responsabilidad de entregar bienes esenciales y vitales para el bienestar de los residentes de Gaza, permitiendo asimismo el libre movimiento del personal humanitario.

Del mismo modo, Iwasawa resaltó que no hay evidencias que respalden las acusaciones de Israel sobre supuestos vínculos entre el personal de la UNRWA y Hamás. Aunque Tel Aviv ha sostenido repetidamente esta postura, el tribunal subrayó que ninguna prueba concreta ha sido presentada al respecto. En este contexto, Israel ha restringido las actividades de la UNRWA en su territorio desde octubre de 2023, argumentando que algunos trabajadores de la agencia estuvieron involucrados en ataques realizados por Hamás y otras facciones. Sin embargo, el fallo de la CIJ destaca que estas acusaciones carecen de fundamento.

Desde los sucesos de octubre de 2023, la UNRWA ha jugado un papel crucial en la asistencia humanitaria dentro del enclave palestino, proporcionando ayuda vital para salvar vidas. Según el presidente del tribunal, es indispensable que Israel no obstaculice las operaciones de las agencias de Naciones Unidas ni las de organizaciones internacionales y Estados colaboradores. Además, instó al Gobierno israelí a trabajar de manera efectiva y en buena fe con dichas entidades, garantizando así la provisión oportuna de alimentos, agua, ropa, refugio, combustible y suministros médicos esenciales para la población afectada.

Por último, la corte reafirmó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y su legítima aspiración a constituir un Estado soberano con seguridad y paz en la región. En su declaración final, Iwasawa destacó que las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas contribuyen a la estabilidad tanto regional como global en Oriente Próximo. Asimismo, subrayó que Israel debe cumplir con sus obligaciones internacionales como potencia ocupante, asegurando condiciones dignas para los habitantes palestinos en los territorios ocupados.