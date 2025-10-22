Gerardo Werthein renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores

Si bien mantuvo una relación sólida con el presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general del Gobierno, nunca logró consolidar vínculos con el sector vinculado a Caputo, lo que habría contribuido a profundizar las fracturas internas previas a su renuncia.

22 de Octubre de 2025 13:58hs

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei este miércoles. La sorpresiva dimisión se produce en un contexto de crisis política que atraviesa el Gobierno a tan solo días de las elecciones legislativas, consideradas cruciales para evaluar la gestión libertaria. Aunque Milei había anticipado que los cambios en su equipo se definirían tras los comicios, Werthein decidió adelantar su salida, generando un nuevo foco de tensión interna.

La gestión de Werthein ya venía marcada por dificultades, especialmente tras el fallido encuentro bilateral entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Durante esa reunión, el expresidente estadounidense supeditó cualquier cooperación a un triunfo oficialista en las elecciones del domingo. Según trascendió, Werthein esperaba un respaldo público que no llegó y percibió que había perdido el apoyo del Presidente.

Estas tensiones se agravaron con la noticia de que Santiago Caputo, asesor cercano a Milei, asumirá un rol más destacado en el Gobierno después de las elecciones. Por ahora, no se ha definido quién ocupará el lugar del excanciller, pero Werthein hizo circular a través de periodistas con los que sostienen buenas relaciones que, si ascendían al asesor Caputo, presentaría su dimisión a la Cancillería.

Nombrado hace menos de un año, Werthein asumió funciones en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino. Durante su breve mandato lideró una política de alineación estratégica con Estados Unidos e Israel siguiendo directrices de la Casa Rosada. Si bien mantuvo una relación sólida con el presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general del Gobierno, nunca logró consolidar vínculos con el sector vinculado a Caputo, lo que habría contribuido a profundizar las fracturas internas previas a su renuncia.