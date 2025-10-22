El Gobierno acató un fallo judicial y restableció todas las pensiones por invalidez laboral en Catamarca

El fallo judicial impone la restitución de esa clase de pensiones en todo el país, pero ANDIS interpuso un recurso de amparo para impedirlo.

22 de Octubre de 2025 15:22hs

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha reactivado las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en la provincia de Catamarca, en cumplimiento de un fallo emitido por el Juzgado Federal Nº 2 de dicha jurisdicción. La medida afecta a 3644 beneficiarios y responde a una resolución judicial que ordena restituir las prestaciones económicas tras haber sido suspendidas previamente. Sin embargo, el alcance del fallo seguirá circunscrito únicamente a Catamarca, ya que la Andis interpuso un recurso que está pendiente de resolución por parte del juez.

El fallo judicial obliga a la Andis a restablecer las prestaciones suspendidas, reintegrar los haberes correspondientes a los períodos retenidos e impedir que se lleven a cabo nuevas auditorías o suspensiones mientras no exista un pronunciamiento definitivo. Según la normativa, se instruyó reanudar los pagos desde el mes en que se ejecutaron las suspensiones, garantizando así el cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco del expediente “Defensor del Pueblo y otro c/ Andis s/ Acción de Amparo Ley 16.986 c/ Cautelar”.

Por otra parte, también se dispuso que las autoridades notifiquen a los beneficiarios afectados y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para activar los pagos correspondientes. Esta acción refuerza el carácter colectivo del reclamo, ya que se destacó que la suspensión impactó de manera generalizada en miles de titulares de pensiones en la provincia, según señalaron desde el tribunal.

El objetivo de la resolución es proteger los derechos fundamentales de los afectados, con base en los principios de justicia e igualdad. En su pronunciamiento, el tribunal subrayó la importancia de garantizar una adecuada defensa de los intereses en disputa, en un contexto donde las implicancias del fallo pueden tener un impacto más amplio a futuro, dependiendo del avance del caso judicial.