El dólar oficial cerró en $ 1.515 para la venta, mientras sigue la presión alcista

Este miércoles, el dólar blue registró un leve incremento en su cotización, con un valor de compra situado en $1530 y una venta a $1550, lo que representa un aumento del 0,33%. Las subas en los dólares paralelos se restringieron a menos del 1% en todos los casos.

22 de Octubre de 2025 15:48hs

Por otro lado, el dólar oficial no mostró variaciones y se mantiene estable. Su precio de compra es de $1465, mientras la venta está fijada en $1515.

El dólar MEP presentó un aumento del 0,43%, alcanzando una cotización de $1593,60 para la compra y $1599,50 para la venta.

En cuanto al dólar contado con liquidación, registró la mayor suba percentual del día con un incremento del 0,65%, situándose a $1614,20 para la compra y $1615,40 para la venta.

Por último, el dólar tarjeta se mantiene sin cambios respecto a jornadas anteriores, con un valor de venta estipulado en $1969,50.