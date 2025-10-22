Científicos argentinos hallaron un huevo de dinosaurio en perfecto estado de conservación

De forma ovalada y con una superficie lisa, el huevo conserva su cáscara completa y podría contener material embrionario, según las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores del Conicet. El descubrimiento fue transmitido en vivo vía streaming.

22 de Octubre de 2025 18:08hs

Un grupo de científicos argentinos ha generado un hito en el ámbito de la paleontología al descubrir un huevo de dinosaurio de más de 70 millones de años en excelente estado de conservación. Tuvo lugar en las cercanías de General Roca, provincia de Río Negro, donde los expertos quedaron impactados por la condición casi intacta del fósil. De forma ovalada y con una superficie lisa, el huevo conserva su cáscara completa y podría contener material embrionario, según las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores.

El descubrimiento, llevado a cabo durante la expedición "Cretaceous Expedition I", fue liderado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en colaboración con diversas entidades como la Fundación Azara, National Geographic y el gobierno provincial. El equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales protagonizó este evento, transmitido en vivo mediante tecnología satelital, permitiendo que miles de espectadores presenciaran el histórico momento. Según las estimaciones iniciales, el huevo podría pertenecer al género Bonapartenykus, un pequeño dinosaurio carnívoro del Cretácico tardío.

Este tipo de fósiles resulta extremadamente raro debido a la fragilidad de los huevos de dinosaurios carnívoros, que suelen tener cáscaras delgadas y fácilmente destructibles. Gonzalo Muñoz, miembro del equipo investigador, destacó la excepcionalidad de este ejemplar tanto por su estado como por las marcas que evidencian su origen prehistórico. Alrededor del fósil principal también se identificaron restos de otros reptiles y mamíferos antiguos, sugiriendo que la zona pudo haber funcionado como un nido en épocas remotas.

Los expertos planean realizar estudios avanzados para determinar si el huevo conserva material embrionario, lo que lo convertiría en uno de los descubrimientos más relevantes en América del Sur. Una vez analizado en profundidad en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, este tesoro paleontológico será trasladado nuevamente a Río Negro para su exposición pública, reforzando la posición de Argentina como uno de los epicentros mundiales en el estudio de dinosaurios y destacando la riqueza paleontológica de la Patagonia.