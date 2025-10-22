Apareció viva la joven argentina que había desaparecido en Mallorca

Su madre, Gabriela, manifestó no haber recibido confirmación sobre un posible caso de trata de personas, aunque le aseguraron que Paola se encuentra en buen estado.

22 de Octubre de 2025 14:48hs

La incertidumbre sobre la desaparición de Paola Mariana Lens, una joven de 26 años en Palma de Mallorca, dio un giro cuando su madre, Gabriela, informó haber recibido un aviso de la policía indicando que su hija se encontraba en una comisaría. A pesar de esta información, Gabriela decidió mantener su vuelo programado hacia España, previsto para el mediodía del miércoles. Antes de partir desde su casa en Sáenz Peña rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la mujer declaró a los medios que las autoridades policiales, especializadas en la búsqueda de ciudadanos extranjeros, le recomendaron contactarlos al llegar. Sin embargo, reconoció que aún desconoce con certeza el paradero exacto de su hija.

Gabriela manifestó no haber recibido confirmación sobre un posible caso de trata de personas, aunque le aseguraron que Paola se encuentra en buen estado. La joven desapareció el 14 de octubre, días después de llegar a Mallorca para trabajar como niñera para una familia alemana. Su familia sospecha que pudo haber sido víctima de un engaño y secuestrada por sus supuestos empleadores. En su última comunicación con un amigo, Lens, entre lágrimas, afirmó estar “súper bien”, lo que resulta contradictorio con la falta de contacto desde entonces.

La joven había planeado trabajar unos meses para ahorrar y luego trasladarse a Andorra para la temporada de esquí, pero perdió contacto con sus allegados hace más de una semana. Aunque sus cuentas en redes sociales continuaron mostrando actividad, sus padres dudan que las publicaciones sean realizadas por ella. Gabriela explicó que un sobrino le aseguró que Paola "está bien" y "no quiere que la busquen", pero dejó claro que no descansará hasta verla personalmente.

La situación se tornó aún más confusa tras un mensaje publicado en las redes sociales de Paola, donde pidió que cesaran las tareas de búsqueda. A través de su cuenta de Instagram escribió: "Agradezco todos sus mensajes" y enfatizó en mayúsculas: "¡Yo estoy bien!". Sin embargo, estas afirmaciones no han tranquilizado a su familia, quien sigue pendiente de esclarecer las circunstancias de su desaparición.